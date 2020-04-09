من جيل المؤسسين.. من هي الأميرة السعودية الراحلة لطيفة؟

توفيت الأميرة السعودية لطيفة بنت عبدالله بن حسن آل الشيخ، اليوم الخميس، بعد أن كانت واحدة من قلائل ما زالوا على قيد الحياة ممن ينتمون لجيل المؤسسين لأكبر بلدان الخليج العربي.

والأميرة الراحلة التي تنتمي لعائلة آل الشيخ العريقة في البلاد، هي زوجة الأمير سعد الثاني، الأخ غير الشقيق للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

وللراحلة التي كانت الزوجة الوحيدة للأمير سعد الثاني أربعة أبناء، هم عبد الرحمن ومحمد وشاهة وبندر، وقد توفي زوجها عام 1956، بعد وفاة أخيه الملك عبدالعزيز بثلاثة أعوام.

ونعى أمراء من عائلة آل سعود وشخصيات من عائلة آل الشيخ الأميرة الراحلة، التي نعاها الديوان الملكي السعودي.

وسيكون تشييع الأميرة الراحلة وعزاؤها هادئاً، حيث تفرض الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد التقليل من الاختلاط، بالتزامن مع فرض حظر تجول شامل في العديد من المدن.

واقتصر بيان الديوان الملكي على نعي الأميرة الراحلة، دون أن يشير لإقامة الصلاة على جثمانها كما جرت العادة، حيث أغلقت المملكة جميع مساجد البلاد بما في ذلك الحرمان الشريفان بسبب كورونا.

وبات من الشائع في السعودية منذ أكثر من شهر تقريباً قصر حضور صلاة الجنازة في المقبرة على المقربين جداً من المتوفين، فيما يتم تقديم التعازي عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي.