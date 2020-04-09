فيصل بن فرحان: مبادرة التحالف تهدف لإنهاء الصراع في اليمن والتركيز على مكافحة كورونا

قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، إن ”مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار لمدة أسبوعين تأتي لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بهدف إنهاء الصراع، وتركيز جميع الجهود بعيدا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-”.

وأضاف في تغريدات عبر ”تويتر“ أنه ”لطالما كانت المملكة العربية السعودية رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية، وسنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف، نأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق“.

لطالما كانت المملكة العربية السعودية رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية ، وسنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف، نأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) April 9, 2020

وتابع الوزير السعودي: ”انطلاقا من اهتمام المملكة وحرصها والتزامها بصحة وسلامة الشعب اليمني، فقد استمرت المملكة في دعمها للأمم المتحدة ولهذا العام، وساهمت بـ 500 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بالإضافة إلى 25 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-19“.

انطلاقاً من اهتمام المملكة وحرصها والتزامها بصحة وسلامة الشعب اليمني، فقد استمرت المملكة في دعمها للأمم المتحدة ولهذا العام، وساهمت ب500 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ، بالإضافة إلى 25 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-19 — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) April 9, 2020

وكان التحالف العربي أعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس الموافق الـ(16 من شعبان 1441هـ / الـ09 من أبريل 2020م) الساعة الـ(1200) بالتوقيت المحلي قابلة للتمديد“.