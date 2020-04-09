 فيصل بن فرحان: مبادرة التحالف تهدف لإنهاء الصراع في اليمن والتركيز على مكافحة كورونا – إرم نيوز‬‎

فيصل بن فرحان: مبادرة التحالف تهدف لإنهاء الصراع في اليمن والتركيز على مكافحة كورونا

فيصل بن فرحان: مبادرة التحالف تهدف لإنهاء الصراع في اليمن والتركيز على مكافحة كورونا

المصدر: فريق التحرير

قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، إن ”مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار لمدة أسبوعين تأتي لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بهدف إنهاء الصراع، وتركيز جميع الجهود بعيدا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-”.

وأضاف في تغريدات عبر ”تويتر“ أنه ”لطالما كانت المملكة العربية السعودية رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية، وسنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف، نأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق“.

وتابع الوزير السعودي: ”انطلاقا من اهتمام المملكة وحرصها والتزامها بصحة وسلامة الشعب اليمني، فقد استمرت المملكة في دعمها للأمم المتحدة ولهذا العام، وساهمت بـ 500 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بالإضافة إلى 25 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-19“.

وكان التحالف العربي أعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس الموافق الـ(16 من شعبان 1441هـ / الـ09 من أبريل 2020م) الساعة الـ(1200) بالتوقيت المحلي قابلة للتمديد“.

وذكر التحالف في بيان له أن هذه الخطوة تأتي ”بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي“.

وأوضح البيان أن الاتفاق يتيح للمبعوث الأممي ”بحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن“.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن ”قيادة القوات المشتركة ستدعم بشكل كبير كافة  الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون“.

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