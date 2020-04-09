الجبير: نأمل التوصل لتنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار في اليمن

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، إنه ”استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي لوقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن والدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد، سيبدأ تحالف دعم الشرعية في مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين“.

وأضاف في تغريدات عبر ”تويتر“ اليوم: ”نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه OSE_Yemen@ بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار“.

وتابع الجبير: ”تدعم المملكة اليمن منذ عقود وبشكل أكبر منذ بدء الأزمة، اقتصاديًا وإنسانيًا لإنهاء معاناة اليمنيين، وخصصت لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2020 مبلغ 500 مليون دولار منها 25 مليون دولار، لمواجهة مخاطر فيروس كورونا“.