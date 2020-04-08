خالد بن سلمان: أزمة كورونا فرصة أمام الحوثيين ليظهروا أنهم ليسوا أداة بيد إيران

حذر نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، من أن عدم استجابة الحوثيين للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا، يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة.

وقال الأمير خالد في تغريدات له على ”تويتر“، إن ”عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها“.

وأضاف أن ”الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار انهم ليسوا أداة في يد إيران“.

ونوه إلى أن ”اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا“.

وأشار إلى أنه ”بناء على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين“.

وأعلن التحالف العربي، مساء الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن، يدوم أسبوعين، اعتبارا من يوم الخميس.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن القرار جاء دعما لقرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي“.