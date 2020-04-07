أول تعليق للشاعر السعودي تركي الميزاني بعد الإفراج عنه (فيديو)

خرج الشاعر السعودي تركي الميزاني في مقطع فيديو عبر تطبيق ”تيك توك“ في أول تعليق له بعد إعلان محاميه محمد الجضعي خبر الإفراج عنه، بعد اتهامه بالتورط في قتل مواطنه الشاعر شليويح الشلاحي في الكويت.

وأكد ”الميزاني“ في الفيديو عبر حسابه في ”تيك توك“ أنه ”سيعود للمحاورة (شعر المحاورة) بعد 4 أو 5 أيام من الآن“.

واكتفى الشاعر السعودي بهذا التصريح دون التطرق إلى القضية المثيرة التي تم اتهامه فيها بقتل الشلاحي، في حين لم يوضح محاميه الجضعي تفاصيل أكثر عن القضية، وما إذا كان الإفراج عن الميزاني نهائيا، لكن صحيفة ”سبق“ المحلية نقلت عنه الشهر الماضي قوله إن الجلسات القضائية في قضية القصاص المرفوعة ضد شاعر ”القلطة“ الميزاني، جاءت بعدم ثبوت دعوى القصاص ضده.

وأشار المحامي حينها إلى ”انتهاء الحق الخاص وعدم ثبوت دعوى القصاص ضد الميزاني“.

وتم توقيف الميزاني في أغسطس/آب العام الماضي، في أعقاب وفاة الشاعر شليويح الشلاحي في الكويت، حيث واجه اتهاما بالوقوف خلف تلك الوفاة.

ولم يصدر توضيح رسمي حينها حول طبيعة الاتهامات الموجهة للميزاني، وما إذا كان في القضية متهمون آخرون، بحسب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

والميزاني أو ”تركي 2000“ كما يعرفه محبو شعره الكثر في السعودية، شاعر من منطقة المدينة المنورة في الأصل، ويقيم في العاصمة الرياض، ويحظى بمتابعة لافتة في مواقع التواصل الاجتماعي من عشاق شعر المحاورة الذي يحترفه.