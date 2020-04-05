المعتمرون المتأخرون في السعودية بسبب كورونا يغادرون 

أعلنت السلطات السعودية، أنها بدأت، اليوم الأحد، إجراءات إنهاء سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، وذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن سلطات المطار قولها إنها ”قامت بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بالمطار باستقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد“.

وكان العاهل السعودي قد أمر بإعفاء المعتمرين من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاما المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم.