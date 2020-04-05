الإفراج عن الشاعر السعودي تركي الميزاني ببراءة من قتل الشلاحي

قال المحامي السعودي المعروف، محمد الجضعي، اليوم الأحد، إن موكله الشاعر تركي الميزاني خرج من السجن الذي دخله منتصف العام الماضي، بتهمة التورط في قتل مواطنه الشاعر شليويح الشلاحي في الكويت.

وكتب المحامي الجضعي عبر تويتر ”الحمدُ لله من قبل ومن بعد، بتوفيقِ الله أقول: ألف مبارك خروج موكلنّا الشاعر الغالي #تركي_الميزاني. أدام الله علينا نعمة حكامنا الذين يعطون كل ذي حقٍ حقه، عبر ميزان الشرع العادل المرضي للجميع. قرة عين أهلك ومحبيك“.

الحمدُ لله من قبل ومن بعد، بتوفيقِ الله أقول: ألف مبارك خروج موكلنّا الشاعر الغالي #تركي_الميزاني.

أدام الله علينا نعمة حكامنا الذين يعطون كل ذي حقٍ حقه، عبر ميزان الشرع العادل المرضي للجميع.

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قرة عين أهلك ومحبيك — المحامي د. محمد الجضعي (@DrAlsubaieM) April 5, 2020

ولم يورد الجضعي تفاصيل أكثر عن القضية، وما إذا كان الإفراج عن الميزاني نهائيًا، لكن صحيفة ”سبق“ المحلية نقلت عنه الشهر الماضي قوله، إن الجلسات القضائية في قضية القصاص المرفوعة ضد شاعر ”القلطة“ الميزاني، جاءت بعدم ثبوت دعوى القصاص ضده.

وأشار المحامي حينها إلى ”انتهاء الحق الخاص وعدم ثبوت دعوى القصاص ضد الميزاني“.

وتم توقيف الميزاني في أغسطس/آب العام الماضي، في أعقاب وفاة الشاعر شليويح الشلاحي في الكويت، حيث واجه اتهامًا بالوقوف خلف تلك الوفاة.

ولم يصدر توضيح رسمي حينها حول طبيعة الاتهامات الموجهة للميزاني، وما إذا كان في القضية متهمون آخرون، بحسب ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

والميزاني أو ”تركي 2000“ كما يعرفه محبو شعره الكثر في السعودية، شاعر من منطقة المدينة المنورة في الأصل، ويقيم في العاصمة الرياض، ويحظى بمتابعة لافتة في مواقع التواصل الاجتماعي من عشاق شعر المحاورة الذي يحترفه.