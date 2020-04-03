السعودية تمدد ”هوية مقيم“ للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، تمديد ”هوية مقيم“ للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل، وذلك ضمن جهود المملكة للتعامل مع تداعيات وآثار فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن المديرية العامة للجوازات قولها إنها ”بدأت تمديد (هوية مقيم) آليًا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية“.

وأشارت المديرية إلى أن ذلك يسري على ”الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 آذار/مارس الماضي، ولغاية 30 حزيران/يونيو القادم، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي“.

وأوضحت أن تمديد ”هوية مقيم تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم، حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية“.

وبينت أن ”العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 25 شباط/ فراير الماضي، ولغاية 24 أيار/ مايو القادم، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً“.

وذكرت المديرية العامة للجوازات أن ذلك ”يشمل المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأن التمديد سيتم آليًا من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات“.