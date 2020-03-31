السعودية.. أنباء عن إعفاء وكيل إمارة جازان عبدالله المديميغ من منصبه

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قالت وسائل إعلام سعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، إن قراراً بإعفاء وكيل إمارة منطقة جازان، عبدالله المديميغ، صدر بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة له، وتعود للعامين 2012 و 2013. وأكدت صحف ”عكاظ“ و ”الوطن“ ووسائل إعلام محلية أخرى نبأ إعفاء المديميغ من منصبه. وتداول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ في اليومين الماضيين، صور…