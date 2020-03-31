 السعودية.. أنباء عن إعفاء وكيل إمارة جازان عبدالله المديميغ من منصبه – إرم نيوز‬‎

السعودية.. أنباء عن إعفاء وكيل إمارة جازان عبدالله المديميغ من منصبه

السعودية.. أنباء عن إعفاء وكيل إمارة جازان عبدالله المديميغ من منصبه

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قالت وسائل إعلام سعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، إن قراراً بإعفاء وكيل إمارة منطقة جازان، عبدالله المديميغ، صدر بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة له، وتعود للعامين 2012 و 2013.

وأكدت صحف ”عكاظ“ و ”الوطن“ ووسائل إعلام محلية أخرى نبأ إعفاء المديميغ من منصبه.

وتداول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ في اليومين الماضيين، صور لتغريدات، قالوا إن المديميغ غرد بها في العام 2012، معتبرين أنها مسيئة للبلاد وتستوجب المحاسبة.

 

وتم تعيين عبدالله بن صالح علي المديميغ في منصبه وكيلاً لإمارة جازان بالوكالة في مارس/آذار من العام 2018 بقرار إداري من أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، قبل أن يتم تعيينه في المنصب بقرار حكومي صدر في نيسان/أبريل من العام الماضي.

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