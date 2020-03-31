السعودية.. أنباء عن إعفاء وكيل إمارة جازان عبدالله المديميغ من منصبه

قالت وسائل إعلام سعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، إن قراراً بإعفاء وكيل إمارة منطقة جازان، عبدالله المديميغ، صدر بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة له، وتعود للعامين 2012 و 2013.
وأكدت صحف ”عكاظ“ و ”الوطن“ ووسائل إعلام محلية أخرى نبأ إعفاء المديميغ من منصبه.
وتداول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ في اليومين الماضيين، صور لتغريدات، قالوا إن المديميغ غرد بها في العام 2012، معتبرين أنها مسيئة للبلاد وتستوجب المحاسبة.
إلى @jazangov هل مازال وكيل الامارة عبدالله المديميغ يرى ان السعودية بقرة حلوب!! https://t.co/winXlDuvRY pic.twitter.com/JgDeKYbY6w
— المكتشف (@kasfko) March 28, 2020
وهل وكيلكم المؤقر مازال يستشرف الثورات العربية مع الموقوف الأمني سفر الحوالي!!؟ pic.twitter.com/4LZ9JqzcLt
— المكتشف (@kasfko) March 28, 2020
وتم تعيين عبدالله بن صالح علي المديميغ في منصبه وكيلاً لإمارة جازان بالوكالة في مارس/آذار من العام 2018 بقرار إداري من أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، قبل أن يتم تعيينه في المنصب بقرار حكومي صدر في نيسان/أبريل من العام الماضي.