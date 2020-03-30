الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لصاروخ حوثي جديد في نجران

قال سكان محليون في منطقة نجران الواقعة في جنوب السعودية، مساء اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية للمملكة تصدت في الجو لصاروخ باليستي قادم من اليمن، أطلقته فيما يبدو جماعة الحوثيين المدعومة من طهران.

وأكدت حسابات إخبارية محلية وصحفيون سعوديون في المنطقة المحاذية للحدود اليمنية، التصدي للصاروخ في الجو.

إعتراض صاروخ بالستي بنجاح في سماء #نجران الآن — نجران اليوم (@NajranToday) March 30, 2020

ولم يصدر بيان رسمي من السعودية ولا من التحالف العربي الذي تقوده الرياض حول طبيعة الهجوم حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ويأتي الهجوم بعد يومين من هجوم مماثل استهدف منطقتي الرياض وجازان بصاروخين باليستيين، تصدت لهما الدفاعات الجوية السعودية مساء أمس الأول السبت، وتسبب سقوط شظايا أحدهما في الرياض بإصابة شخصين.

ويتزامن الهجوم الحوثي الجديد مع إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، بدء عملية عسكرية نوعية؛ لتدمير أهداف عسكرية تتبع للميليشيات الحوثية في اليمن.

وأوضح التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“، أن ”العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير التهديد الباليستي للحوثيين والقدرات النوعية، والتي تهدد حياة المدنيين“.

وأضاف: ”مستمرون باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين“.