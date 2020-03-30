 الملك سلمان يأمر بتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا مجانا – إرم نيوز‬‎

الملك سلمان يأمر بتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا مجانا

الملك سلمان يأمر بتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا مجانا

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا مجانا في المنشآت الصحية العامة والخاصة، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين أو من مخالفي الإقامة.

وأضاف الربيعة: ”لم نتردد في اتخاذ الاحترازات قبل ظهور فيروس كورونا في الممكلة“.

وأكد الوزير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتابع سير العمل في مواجهة جائحة كورونا.

وأتم وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحفي: ”لا يوجد حتى الآن أي لقاح لفيروس كورونا المستجد“.

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