الملك سلمان يأمر بتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا مجانا

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا مجانا في المنشآت الصحية العامة والخاصة، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين أو من مخالفي الإقامة.

أمر #خادم_الحرمين_الشريفين بتقديم العلاج من فيروس كورونا مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والعمل.

يشمل :

– كل المستشفيات العامة والخاصة.

– كل مايتعلق بالعلاج من #فيروس_كورونا pic.twitter.com/RPI6wECiUp — عبدالله البرقاوي (@albargawy) March 30, 2020

وأضاف الربيعة: ”لم نتردد في اتخاذ الاحترازات قبل ظهور فيروس كورونا في الممكلة“.

وأكد الوزير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتابع سير العمل في مواجهة جائحة كورونا.

وأتم وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحفي: ”لا يوجد حتى الآن أي لقاح لفيروس كورونا المستجد“.