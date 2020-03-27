السعودية.. فرض حظر كامل على 6 أحياء بالمدينة المنورة

قررت السلطات السعودية تطبيق إجراءات احترازية إضافية على 6 أحياء بالمدينة المنورة، في سياق إجراءاتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19.

وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة، في بيان على حسابها بموقع تويتر: ”تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمكافحة فيروس #كورونا على نطاق الأحياء:(الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة) ومنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم (24) ساعة ابتداءً من 6:00 صباح يوم غدٍ السبت 4 شعبان 1441هـ لمدة أسبوعين“.

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تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمكافحة فيروس #كورونا على نطاق الأحياء:(الشريبات ،بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة) ومنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم (24) ساعة إبتداءً من 6:00 صباح يوم غدٍ السبت 4 شعبان 1441هـ لمدة أسبوعين.#إمارة_المدينة pic.twitter.com/QiVR3K87F0 — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) March 27, 2020

ونوه البيان إلى أنه يمكن لسكان الأحياء المشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتموينات، وذلك داخل نطاق منطقة الحظر خلال الفترة من السادسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.

يذكر أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية وصل إلى 1104 حالات، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة في المملكة، اليوم الجمعة.