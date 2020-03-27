 السعودية تطالب المعتمرين المنتهية تأشيراتهم سرعة الاستفادة من الإعفاءات – إرم نيوز‬‎

السعودية تطالب المعتمرين المنتهية تأشيراتهم سرعة الاستفادة من الإعفاءات

السعودية تطالب المعتمرين المنتهية تأشيراتهم سرعة الاستفادة من الإعفاءات

المصدر: فريق التحرير

طالبت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، المعتمرين المنتهية تأشيراتهم بسرعة الاستفادة من مهلة الإعفاء من الآثار القانونية المترتبة على التأخير.

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على ”تويتر“: ”للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم، والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم.. بادروا بالاستفادة من مهلة الإعفاء من الآثار القانونية والغرامات المالية المترتبة على التأخير، قبل انتهاء المهلة بنهاية يوم السبت 1441/8/4هـ الموافق 2020/3/28م“.

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