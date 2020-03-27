السعودية تطالب المعتمرين المنتهية تأشيراتهم سرعة الاستفادة من الإعفاءات

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طالبت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، المعتمرين المنتهية تأشيراتهم بسرعة الاستفادة من مهلة الإعفاء من الآثار القانونية المترتبة على التأخير. وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على ”تويتر“: ”للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم، والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم.. بادروا بالاستفادة من مهلة الإعفاء من الآثار القانونية والغرامات المالية المترتبة على التأخير، قبل انتهاء المهلة بنهاية يوم…