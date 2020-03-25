مسؤول سعودي يكشف معلومات جديدة عن قضية الفساد بوزارة الدفاع (فيديو)

كشف مسؤول سعودي عن تورط ضباط من وزارة الدفاع في قضية فساد وجرائم غسيل أموال وتلقي رشاوى بقيمة 300 مليون ريال سعودي من خلال عقود وهمية تم توريدها إلى وزارة الدفاع.

تفاصيل قضية الفساد كشفها رئیس ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكھموس خلال لقاء تلفزيوني على قناة ”روتانا خليجية“ التي بدأت خيوطها تتكشف ببلاغ تلقته الهيئة يفيد بقيام تاجر بتوريد عقود وھمیة إلى وزارة الدفاع وأخذ عنھا مبالغ مالیة.

وأوضح الكھموس أن الفحص والتحري الذي قامت به الهيئة بعد الرجوع إلى الجمارك أثبت عدم توريد التاجر لأي شيء.

#فيديو#الكهموس يكشف لأول مرة تفاصيل قضية فساد مجموعة من ضباط وزارة الدفاع في مبالغ بقيمة 300 مليون ريال، وموقف وزير الدفاع سمو ولي العهد من هذه القضية.. #رئيس_مكافحة_الفساد_في_الصورة pic.twitter.com/tiewp0Kbwi — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 24, 2020

وعلى ضوء نتائح التحريات، قال المسؤول السعودي إنه ”استصدر أمرا من النیابة العامة بالقبض على الشخص المتھم، وبتفتیش مكتبه تم العثور على حوالات مالیة لبعض الضباط المتقاعدين وحوالات مالیة لأشخاص مسؤولین ولسماسرة من أجل شراء أراضٍ وعقارات بأسماء الضباط“.

وأضاف: ”ولي العھد وزير الدفاع الأمیر محمد بن سلمان على علم بالقضیة وأنه أيد الإجراءات المتخذة ضد الفساد، موضحا أن الوزارات السیادية لیس لديھا أي استثناء بناء على توجیه خادم الحرمین الشريفین وولي العھد“.

وأكد الكهموش أن المتهمين أدلوا باعترافاتهم وملف القضية أمام القضاء تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مبينا أن المبالغ الإجمالیة في ھذه القضیة في حدود 300 ملیون ریال.