 سريان حظر التجول في السعودية.. التزام شبه تام ومخالفات فورية – إرم نيوز‬‎

سريان حظر التجول في السعودية.. التزام شبه تام ومخالفات فورية

سريان حظر التجول في السعودية.. التزام شبه تام ومخالفات فورية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

بدأ عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي للسعودية، اليوم الإثنين، حظر تجول ليلي فرضته السلطات بهدف الحد من اختلاط السكان لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وخلت شوارع المدن الرئيسية من المارة بالفعل مع تسجيل بعض المخالفات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، بثتها محطات التلفزة ووسائل الإعلام المحلية، دوريات الشرطة وقد انتشرت في شوارع مدن السعودية  مع حلول ساعات المساء، بينما تخلو تلك الشوارع من المارة والسيارات بشكل شبه كامل.

كما وثق سكان محليون من نوافذ منازلهم أحياءهم وقد خلت من المارة أيضاً مع سريان الحظر الذي أمر به العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحيث يستمر يومياً حتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة 21 يوماً.

وتشرف وزارة الداخلية على تطبيق قرار الحظر، وسيواجه المخالفون عقوبة دفع غرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً بموجب قرار من وزير الداخلية.

ووثق مراسل قناة ”الإخبارية“ المحلية توقيف دورية أمنية لسيارة مرت في طريق رئيسي بمدينة الرياض بعد سريان الحظر.

وظهر في مقطع فيديو متداول رجل أمن يصور لوحة سيارة مخالفة لقرار الحظر، بينما يحاول قائد السيارة إقناعه بعدم توثيق المخالفة التي وقعت في محافظة عفيف التابعة لمنطقة الرياض، فيما سُجلت مخالفات في مدينة جازان بحسب فيديو متداول أيضاً.

ولن تسري عقوبة مخالفة حظر التجول على حالات الضرورة القصوى – بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة – وفقاً لما تحدده الجهة المختصة، فيما تعهد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، بتطبيق قرار منع التجول في كافة المدن والمراكز والقرى، وقال إن تطبيق العقوبات سيتم بكل حزم على من يخالف الأمر، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وتستهدف السعودية من القرار تقليل الاختلاط بين السكان لأقصى مستوى ممكن في أكبر بلدان الخليج العربي، حيث يعيش أكثر من 30 مليون نسمة، بعد أن اتخذت الرياض سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وإيقاف دوام الموظفين في القطاع العام، وتعليق العمرة وإغلاق المساجد، وتعليق الطيران، وإجراءات عديدة أخرى.

ويستثنى من قرار حظر التجول ”منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة“.

ونص القرار على قيام ”الجهات المعنية بحث ”المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه“.

وسجلت السعودية أكثر من 562 إصابة بفيروس ”كوفيد 19“ حتى يوم الإثنين، دون وجود وفيات لحد الآن بالمرض الذي يجتاح العالم بسرعته في الانتقال بين الأشخاص، وخطورته على الصحة، خاصة لبعض الفئات من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وفاق عدد المصابين بالفيروس الجديد منذ الكشف عنه أول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين أكثر من 300 ألف مصاب، تعافى منهم لحد الآن نحو مئة ألف وتوفي أكثر من 13 ألف شخص، واجتاح الفيروس أكثر من 150 دولة وسط إجراءات واسعة للحد من انتشاره.

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