انتقاد سعودي علني نادر لقوات الشرعية في اليمن

انتقدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بشكل علني ونادر، إقدام قوات الحكومة الشرعية في اليمن على إجراء مناورات عسكرية في شقرة والحديث عن ”ساعة صفر“، في تجاهل لاتفاق الرياض الذي يهدف لعودة الحكومة إلى عدن.

ورأت المملكة أن هذا الموقف يتعارض مع جهودها المبذولة لتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية في ظل الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على مأرب والجوف والضالع.

وقال محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن في تغريدة له: ”ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية، بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران!!“.

ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية،بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران!! — محمد ال جابر (@mohdsalj) March 19, 2020

يذكر أن قوات تابعة للحكومة الشرعية في اليمن أجرت مؤخراً مناورات عسكرية شملت جميع الوحدات في منطقة ”قرن الكلاسي“ بمدينة ”شقرة“ في محافظة ”أبين“، أمس الأربعاء.

واعتبرت اوساط سياسية أن تلك المناورات تمثل استفزازاً واضحاً لقوات الحزام الأمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وسط تحشيد القوات الحكومة الشرعية نحو عدن وأبين.