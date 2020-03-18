تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبينت الوزارة أن الحالات الـ (67) سجلت منها 19 حالة في مدينة الرياض، و 23 في الشرقية، و13 في جدة، و11 في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير.

وأوضحت أن العدد الأكبر من الحالات الجديدة، هو 45 حالة قادمة قبل يومين، من كل من: بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق، وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس #كورونا في السعودية إلى 238 حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الطبية، بحسب وزارة الصحة في المملكة.