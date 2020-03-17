تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء في السعودية إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات بعد أن تم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، إن ”الحالات الثلاث الأولى هي لمواطن‏ كان مخالطا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، و‏‎مقيم أردني قادم من بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية في محافظة جدة“.

أوضحت أن ”الحالتين الرابعة والخامسة هي لرجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمين من مصر، والسادسة لامرأة‏‎ تركية قادمة من تركيا، وجميعهم معزولون في منشأة صحية في مكة المكرمة“، مشيرة إلى أن ‏‎“هناك عشر حالات أخرى؛ منها ست حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية في القطيف“.

وأضافت الصحة السعودية، أن ”هناك ثلاث حالات، إحداها لمواطن قادم من إسبانيا، منها حالتان لمواطنين كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية في الظهران“.

وقالت الوزارة، إن ”هناك 13 حالة لمواطنين قادمين من عدة دول هي؛ الأردن، وعمان، والهند، وبريطانيا، وتركيا، وسويسرا، والنمسا، ‏‎بالإضافة إلى حالة لمقيم أردني قادم من إسبانيا، وثلاث حالات لمواطنين، وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية في الرياض“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“.