التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيّرين في الحديدة

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أنه اعترض ودمر زورقين مفخخين ومسيّرين في الحديدة.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، إن ”قوات التحالف البحرية رصدت، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر، باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة“.

وأضاف العقيد المالكي، أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين اللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، أن ”الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، حيث بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها (46)، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها (153)“.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.