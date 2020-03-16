السفارة الأمريكية في اليمن: تنفيذ اتفاق الرياض مصلحة للجميع

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أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن يوم الإثنين دعمها لجهود المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ اتفاق الرياض. وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ “ إن الولايات المتحدة تدعو أطراف الاتفاقية إلى تجاوز خلافاتهم وتنفيذ الاتفاقية دون تأخير لمصلحة جميع اليمنيين“. تدعم الولايات المتحدة جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ اتفاقية الرياض. تدعو…