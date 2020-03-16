 السفارة الأمريكية في اليمن: تنفيذ اتفاق الرياض مصلحة للجميع – إرم نيوز‬‎

السفارة الأمريكية في اليمن: تنفيذ اتفاق الرياض مصلحة للجميع

السفارة الأمريكية في اليمن: تنفيذ اتفاق الرياض مصلحة للجميع

المصدر: فريق التحرير

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن يوم الإثنين دعمها لجهود المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ اتفاق الرياض.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ “ إن الولايات المتحدة  تدعو أطراف الاتفاقية إلى تجاوز خلافاتهم وتنفيذ الاتفاقية دون تأخير لمصلحة جميع اليمنيين“.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد دعت طرفي اتفاق الرياض اليمنيين، إلى العمل معها لتنفيذه، مؤكدة حرص حكومة المملكة على أمن واستقرار اليمن.

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