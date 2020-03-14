حقيقة تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في أحد الأسواق التجارية بالرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، إن لا صحة لما يتم تداوله عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض.

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر، أن لا صحة لما يتم تداوله عن تسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدتان منسوبتان لوزارة الصحة السعودية حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، وتسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة.