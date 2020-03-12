تشمل العزاء والأفراح.. السعودية تعلق إقامة المناسبات الاجتماعية الكبيرة خارج المنازل

أعلنت وزراة الداخلية السعودية، مساء الخميس، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ”إنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد COVID19 ومنع انتشاره، انطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار“.

ودعت الوزارة، إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاما بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.