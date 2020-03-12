السعودية تؤجل القمتين السعودية الأفريقية والعربية الأفريقية بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، تأجيل القمتين السعودية الأفريقية والعربية الأفريقية؛ بسبب فيروس كورونا.

وقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قول وزارة الخارجية أنه تم ”تأجيل عقد القمتين السعودية-الأفريقية ، والعربية-الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020م، إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقًا“.

وأوضحت أن التأجيل ”بسبب حرص المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات“.

وأضات الوزارة: ”القرار تم بالتنسيق مع رئاسة الجانب الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في وقت تتظافر فيه جهودنا جميعاً لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في بلداننا من المخاطر“.