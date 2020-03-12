بلومبيرغ: ثروة الأمير الوليد بن طلال تراجعت 22.7 بليون دولار

أظهرت بيانات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية أن ثروة الأمير السعودي الوليد بن طلال تبلغ الآن 13.4 بليون دولار، وهو أدنى رقم لها منذ عام 2012 عندما وصلت 36.1 مليار دولار.

ويأتي موقع الوليد بن طلال (65 سنة) ، اليوم، في مؤشر بلومبيرغ لأصحاب البلايين، بالمرتبة 95، بعد أن كان في المرتبة 24.

ويُظهر المؤشر، كما في حسابات اليوم 12 مارس 2020، أن المرتبة الأولى في قائمة أصحاب البلايين يحتلها جيف بيزوس بصافي ثروة (113) بليون دولار، يليه بيل غيتس (105) بليون، ثم بيرنارد ارنولت (77.9) بليون، ويليه وارن بافيت (77 ) بليون، ثم مارك زوكربرغ (65.3) بليون، فيما تراجعت ثروة ايلون ماسك بعد طلاقه الى (35) بليون دولار.

ويشير تقرير بلومبيرغ الى أن الناطق باسم الأمير الوليد بن طلال رفض التعقيب على هذه البيانات.