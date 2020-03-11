السعودية تدعو طرفي اتفاق الرياض باليمن للعمل معها على تحقيقه.. وتحذر من ”تفويت الفرص“

دعت وزارة الخارجية السعودية، طرفي اتفاق الرياض اليمنيين، إلى العمل معها لتنفيذه، مؤكدة حرص حكومة المملكة على أمن واستقرار اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزارة، أن الحكومة ”تحرص على أمن واستقرار اليمن، وتسعى لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقا لغاياته وأهدافه والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله“.

وأضافت الوزارة أن المملكة ”تدعو طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوت فرصا يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين“.

وشددت الوزارة على ضرورة ”العمل سويا لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيدا عن المهاترات الإعلامية، التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه“.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، منع قياداته في وقت سابق من العودة إلى عدن، عبر مطار الملكة علياء في الأردن.

وطلب المجلس في بيان للمتحدث باسمه نزار هيثم، من قيادة التحالف ”توضيحات حول ما حدث، وتحت أي مبرر يتم المنع من العودة إلى أرض الوطن، وإدراك ما سيترتب على ذلك المنع من انعكاسات داخلية على جميع الأصعدة بما في ذلك جهود إحلال السلام“، بحسب تعبير البيان.

وأكد البيان أن“رئاسة المجلس الانتقالي ولجانه التزمت في اتخاذ منهج التعاون البناء تجاه تنفيذ اتفاق الرياض بالرغم من تقاعس الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته متجاوزًا كافة الفترات الزمنية المحددة للمحاور“.

وذكر البيان أن ”سلطات مطار الملكة علياء أبلغت قيادات المجلس الانتقالي أن قيادة التحالف العربي رفضت منح الطائرة التي ستقلهم إلى عدن تصريحا، وأبلغتهم أن هناك تعميما من قبل التحالف، يتضمن قائمة بأسماء قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ومدير أمن العاصمة عدن لمنعهم من السفر إلى عدن“.

يذكر أن الوفد الذي مُنع من العودة إلى عدن يضم عضوي المجلس ناصر الخبجي، وعبدالرحمن شيخ، واللواء شلال شائع، والإعلاميين أنيس الشرفي، ومختار اليافعي.