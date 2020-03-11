 السعودية.. تشييع جثمان الأمير عبدالعزيز بن فرحان (صور) – إرم نيوز‬‎

السعودية.. تشييع جثمان الأمير عبدالعزيز بن فرحان (صور)

السعودية.. تشييع جثمان الأمير عبدالعزيز بن فرحان (صور)

المصدر: فريق التحرير

شيع في السعودية ، اليوم الأربعاء، جثمان الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي.

وأدى الأمير تركي الفيصل، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، صلاة الجنازة على الأمير الراحل عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وشارك في تشييع جثمان الأمير الراحل، عدد كبير من الأمراء وكبار المسؤولين في المملكة.

والأمير الراحل هو شقيق محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل.

والأمير الفقيد، هو نجل الأمير عبد الله بن فيصل الفرحان آل سعود، الذي تولى إمارة منطقة القصيم ورئاسة الحرس الوطني.

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