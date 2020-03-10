السعودية تمهل مواطنيها في تركيا حتى 12 مارس للعودة إلى المملكة

قالت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الثلاثاء، إن المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا والراغبين في العودة إلى المملكة، بإمكانهم السفر عبر الخطوط السعودية خلال 72 ساعة.
وفي بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر قالت السفارة: ”إنه إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، فإن السفارة تود إحاطة المواطنين بأن الخطوط السعودية تفتح رحلاتها من تركيا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى 12 مارس/آذار الحالي للمواطنين السعوديين (وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات) الراغبين في العودة إلى المملكة“.
#تنبيه عاجل للمواطنين المتواجدين في #تركيا pic.twitter.com/P0GglthAEm
— Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) March 10, 2020
وتأتي القرارات السعودية كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة .