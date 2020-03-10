السعودية تمهل مواطنيها في تركيا حتى 12 مارس للعودة إلى المملكة

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قالت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الثلاثاء، إن المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا والراغبين في العودة إلى المملكة، بإمكانهم السفر عبر الخطوط السعودية خلال 72 ساعة. وفي بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر قالت السفارة: ”إنه إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، فإن…