 السعودية.. وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان – إرم نيوز‬‎

السعودية.. وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

السعودية.. وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

المصدر: فريق التحرير

أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود.

وأشار الديوان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إلى أنه ”سيصلى على الفقيد غدًا الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

والأمير الراحل هو شقيق محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل.

ونعى مغردون سعوديون على موقع ”تويتر“ الفقيد الراحل، الذي تشير كلمات التعزية إلى أنه ربما كان يعاني من أزمة صحية.

والأمير الفقيد، هو نجل الأمير عبد الله بن فيصل الفرحان آل سعود، حيث تولى والده مناصب حكومية، إذ كان أميرًا لمنطقة القصيم، من العام 1355هـ – 1366هـ، ورئيسًا للحرس الوطني من العام 1374هـ – 1376هـ.

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