السعودية.. وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود.

وأشار الديوان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إلى أنه ”سيصلى على الفقيد غدًا الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

إنا لله وإنا اليه راجعون

توفي اليوم الامير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود

والصلاة علية غداً الاربعاء بجامع الامام تركي

بعد صلاة العصر

والعزاء في بيت اخيه

الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود محافظ المجمعه في حي النخيل

نسأل الله أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته — علي العطاس (@alialattass) March 10, 2020

والأمير الراحل هو شقيق محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل.

ونعى مغردون سعوديون على موقع ”تويتر“ الفقيد الراحل، الذي تشير كلمات التعزية إلى أنه ربما كان يعاني من أزمة صحية.

اللهم اغفر لعبدك عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود واجعل ملائكة الرحمة تتحفى به وثبته على القول الحق الثابت واجعله مثلما كان بشوشا بالدنيا نقي السريرة اجعله برحمتك مبشرا بعالي منازل جناتك.

جعل ماجاك تكفير ورفعة ولايفتنا بعدك ياحبيبي ???? — سارة بنت عبدالله???????? (@SA_Saud) March 10, 2020

والأمير الفقيد، هو نجل الأمير عبد الله بن فيصل الفرحان آل سعود، حيث تولى والده مناصب حكومية، إذ كان أميرًا لمنطقة القصيم، من العام 1355هـ – 1366هـ، ورئيسًا للحرس الوطني من العام 1374هـ – 1376هـ.

انتقل إلى رحمة الله تعالى سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. — خالد الحسين (@khalidfahad77) March 10, 2020