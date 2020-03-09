 السعودية تفرض غرامة كبيرة على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند المنافذ الحدودية – إرم نيوز‬‎

السعودية تفرض غرامة كبيرة على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند المنافذ الحدودية

السعودية تفرض غرامة كبيرة على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند المنافذ الحدودية

المصدر: فريق التحرير

فرضت السعودية غرامة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند منافذ دخول البلاد.

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