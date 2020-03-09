فرضت السعودية غرامة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند منافذ دخول البلاد.
السعودية تفرض غرامة كبيرة على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند المنافذ الحدودية
المصدر: فريق التحرير
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فرضت السعودية غرامة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند منافذ دخول البلاد.
المصدر: فريق التحرير
فرضت السعودية غرامة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند منافذ دخول البلاد.