هل يشمل تعليق الدراسة في السعودية المعلمين والإداريين؟

قالت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي للتعليم العام في السعودية، إن تعليق الدراسة يشمل المعلمين والمعلمات، والكادر الإداري.
وأضافت الشهري أن التعليق لا يشمل إدارات التعليم، ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة، بحسب صحيفة سبق.
وفي وقت سابق قالت وزارة التعليم في السعودية إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع دخوله وانتشاره، فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات السعودية بدءًا من يوم الاثنين، حتى إشعار آخر.
ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام، والأهلي، والجامعي، الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.