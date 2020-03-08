ظهور الأمير عبدالعزيز بن سعود ينسف مزاعم اعتقاله

مثل ظهور الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي الأحد في مركز لحرس الحدود، نسفا لما راج من مزاعم، يوم أمس بشأن اعتقاله؛ على خلفية ما يتردد من أنباء عن توقيف أمراء في المملكة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم الأحد صورا للأمير عبدالعزيز بن سعود، وهو يتفقد العمل في أحد المراكز الحدودية.
وأرفقت الوكالة الصور بتغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها: ”سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود في الخريبة التابع لقطاع ضباء في منطقة تبوك“.
سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_سعود يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة التابع لقطاع ضباء بمنطقة #تبوك.#واس_عام pic.twitter.com/ej0r3FwFdu
— واس العام (@SPAregions) March 8, 2020