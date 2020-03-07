السعودية تعلق الدراسة ”مؤقتا“ في القطيف بعد تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم السبت تعليق الدراسة في مدارس وجامعات ومعاهد مدينة القطيف لمدة أسبوعين بعد أن تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في المنطقة الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن وزارة التعليم قررت تعليق الدراسة بشكل مؤقت في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف اعتبارا من غد الأحد، بعد توصية من اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد.

وقررت الوزارة أن تباشر الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية في القطيف، المهام الوظيفية؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

وجاء القرار بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة عن تسجيل إصابتين جديدتين بالمرض إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين، والأخرى قادمة من النجف في العراق عن طريق دولة الإمارات ليرتفع عدد المصابين إلى سبعة أشخاص.

وينتمي المصابون السبعة فيما يبدو للمنطقة الشرقية، وجميعهم تواجدوا في إيران سرا خلال الفترة الماضية، ولم يفصحوا بذلك لدى عودتهم، ما زاد من عدد الأشخاص المخالطين لهم، والذين يجرى حصرهم وإخضاعهم لفحوص للتأكد من عدم انتقال العدوى.

وتخشى السلطات السعودية ألا تصل لجميع الأشخاص الذين تواجدوا في إيران خلال الفترة الماضية، وعادوا دون أن يفصحوا عن ذلك، رغم حثها مواطنيها على المبادرة بالإفصاح، والتي قوبلت باستجابة في الداخل والخارج من مواطنين سعوديين يتواجدون في إيران حاليا.

وانتهت اليوم السبت، مهلة رسمية حددتها السعودية لمواطنيها الذين زاروا إيران سرا في الفترة الماضية، كي يبلغوا عن سفرهم مقابل إعفائهم من أي عقوبات واردة في نظام السفر، بهدف إخضاعهم للكشف الطبي والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأصدرت السعودية قبل يومين بيانا حاد اللهجة ضد تعامل السلطات الإيرانية مع السعوديين الذين يقصدون مزاراتها الدينية، من خلال عدم ختم جوازات سفرهم عند دخولهم وخروجهم منها، ما جعل من الصعب على السلطات السعودية في المنافذ الحدودية معرفة وجودهم في إيران التي حظرت الكثير من الدول السفر منها وإليها بسبب تفشي المرض في مدنها على نطاق واسع.

ويتاح لمواطني دول الخليج العربي، التنقل بين الدول الست ببطاقة الهوية الشخصية بدلا من جواز السفر، وهو ما استخدمه بعض مواطني السعودية لمغادرة المملكة نحو البحرين أو الكويت المجاورتين، ومن ثم السفر إلى إيران بجوزات سفرهم التي لا تختمها إيران لضمان عدم انكشاف أمر زوارها السعوديين في ظل سريان حظر سفر سعودي إلى إيران منذ العام 2016 في أعقاب توتر العلاقة بين طهران والرياض.

واتخذت السعودية الكثير من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي المرض، حيث علقت نشاط العمرة بشكل كامل، وأوقفت منح التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض بشكل كبير مثل الصين وإيطاليا، وفرضت قيودا على السفر منها وإليها، وأجّلت الكثير من الفعاليات الحاشدة.

ورغم المطالب الواسعة من ذوي طلاب المدارس بتعليق الدراسة أو تقديم فترة الاختبارات، لا تزال إجراءات الوزارة تقتصر على الجوانب التوعوية وتشديد إجراءات التعقيم والنظافة، باستثناء إعلان تعليق الدراسة في القطيف الأخير.

ولقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص مصرعهم بالمرض منذ الكشف عنه أول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما فاق عدد المصابين في العالم المئة ألف مصاب.