أمراء يعلقون بعد أنباء توقيف أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف

علق أمراء سعوديون بشكل ضمني على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول احتجاز الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان، وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود في تغريدة على تويتر:“من سالمهم سالمناه، ومن عاداهم عاديناه، هذا أمر بايعنا عليه وعاهدنا الله به، والأمر من قبل ومن بعد لله.. #كلنا_سلمان_كلنا_محمد.”

من سالمهم سالمناه

ومن عاداهم عاديناه

هذا أمر بايعنا عليه وعاهدنا الله به

والأمر من قبل ومن بعد لله..#كلنا_سلمان_كلنا_محمد pic.twitter.com/vINHyQxqio — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) March 7, 2020

أما الأمير سطام بن خالد آل سعود فغرد بالهاشتاغ #كلنا_سلمان_كلنا_محمد، بالإضافة إلى مقطع شعري معروف في مدح الأمير محمد بن سلمان

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وعلى نفس المنوال السابق غرد الأمير عبدالعزيز بن متعب آل سعود.

ومنذ تردد أنباء التوقيف وموقع ”تويتر“ واسع الانتشار في السعودية يضج بالتغريدات السعودية المؤيدة للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتصدر هاشتاغ #كلنا_سلمان_كلنا_محمد الترند السعودي.

وكتبت صفحة تاريخ آل سعود على تويتر:“ملك حكيم… وولي عهد أمين… والشعب شعب عظيم… وبعضهم من بعض… ومن يرغب بمعرفة حجم ولاء الشعب السعودي العظيم لولاة أمرنا حفظهم الله عليه أن يشاهد هذا الهاشتاق فقط. #كلنا_سلمان_كلنا_محمد ”.