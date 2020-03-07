أنباء عن احتجاز أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف

زعمت وسائل إعلام غربية احتجاز السعودية للأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن عملية الاحتجاز جرت يوم الجمعة، دون تحديد أسباب هذا الإجراء.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال احتجاز الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف في وقت سابق من يوم الجمعة وقالت إن ذلك له صلة بمحاولة انقلاب مزعومة.

ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق في ساعة مبكرة من صباح السبت. ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق.

وتأتي عملية الاحتجاز الأخيرة في وقت تزايدت فيه حدة التوتر مع إيران ومع تنفيذ الأمير محمد بن سلمان إصلاحات اجتماعية واقتصادية طموحة من بينها طرح أولي عام لشركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة في البورصة المحلية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وترأس السعودية حاليا أيضا مجموعة العشرين. ويحظى الأمير محمد بن سلمان بشعبية جارفة في المملكة لتخفيفه القيود الاجتماعية وفتحه الاقتصاد.