أوامر ملكية سعودية.. إعفاء وزير الاقتصاد محمد التويجري وإسناد الحقيبة لمحمد الجدعان

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية، في وقت متأخر من ليل الخميس، شملت إعفاء محمد التويجري من عمله وزيرا للاقتصاد وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي. كما أمر الملك سلمان بتكليف محمد الجدعان بعمل وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيرا للمالية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). وجاء في الأمر الملكي: ”يُعفى محمد…