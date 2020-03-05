في مشهد نادر.. الحرم المكي خال من زواره بسبب كورونا (فيديو وصور)

أخلى القائمون على المسجد الحرام في مكة المكرمة، اليوم الخميس، صحن المطاف الذي يطوق الكعبة المشرفة، من الزوار والمصلين والمعتمرين، في مشهد نادر الحدوث فرضته الإجراءات الوقائية التي تتبعها السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات البث المباشر التي تعرضها قناة ”القرآن الكريم“ للحرم المكي على مدار اليوم، صحن المطاف وقد خلا بشكل شبه كامل، حيث يتواجد فقط بعض رجال الأمن وعمال النظافة؛ بهدف تعقيم المكان، قبل السماح بعودة الزوار إليه.

إخلاء الحرم من المعتمرين والزوار ظاهره لأول مره تحدث من بعد حادثة جهيمان بالحرم المكي منظر تقشعر له الأبدان نحن بزمن الابتلاءات .. اللهم إرفع البلاء وإدفع الوباء عن الأمة و أنزل رحمتك ولطفك على العباد #كرونا pic.twitter.com/aX5L6SxJt3 — م . فواز السربل (@FawazAlsarbel) March 5, 2020

وتداول مدونون سعوديون وعرب ومسلمون من مختلف دول العالم، صور ومقاطع فيديو لصحن المطاف بلون أرضيته البيضاء، التي قلما يمكن مشاهدتها مع ازدحام المسجد الحرام على مدار الساعة وطوال أيام السنة بالزوار والمصلين والمعتمرين.

منظر الحرم وهو فاضي للتعقيم والله يهزّ البدن ، كيف شيء لا يُرى بالعين المجردة قادر يوقّف الحياة بهالشكل????؟ #الحرم_المكي pic.twitter.com/jqB8kCF4QG — وععدآلعيسى????. (@waadaleesaa) March 5, 2020

كما حضرت العبارات المؤثرة في المشهد المهيب، والدعوات بأن يعود الحرم المكي لاستقبال الجميع بعد إيجاد علاجات طبية للفيروس الجديد، الذي انتشر في عشرات الدول، وخلف أكثر من ثلاثة آلاف وفاة، من بين نحو مئة ألف مصاب، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة، قبل نحو ثلاثة أشهر.

منظر الحرم مؤلم جدا???? اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم أصرفه عن بيوتناً وعن بلاد المسلمين وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يالطيف إنك على كل شي قدير اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الأمراض وجعلها آمنة مطمئنة pic.twitter.com/nuRkqeKv8s — بــشاير (@5Liilv) March 5, 2020

وزادت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين من إجراءات النظافة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، خلال الأيام الماضية، بحيث زادت مرات الغسل والتعقيم.

وأوقفت السعودية، خلال الأيام الماضية، نشاط العمرة الخارجية والداخلية بشكل كامل، كما قيدت منح التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض بشكل واسع، مثل إيطاليا، فيما تجري المملكة فحوصات طبية في جميع منافذها الحدودية ومطاراتها للقادمين من الخارج.