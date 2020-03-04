التحالف العربي يحبط هجوما على ناقلة نفط قبالة اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن قواته أحبطت هجومًا على ناقلة نفط قبالة اليمن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم ”إحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة (90) ميلا بحريا جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني“.

وأوضح العقيد المالكي أن ”محاولة الهجوم الإرهابي وقعت يوم الثلاثاء الموافق (03 مارس 2020م) عند الساعة (14:39) أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة عدد (4) زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول ويتم التحكم به من بعد“.

وأضاف أن ”التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز“.