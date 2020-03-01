 وزارة الصحة السعودية: جهزنا 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا – إرم نيوز‬‎

وزارة الصحة السعودية: جهزنا 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا

وزارة الصحة السعودية: جهزنا 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، أنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا في حال حدوثها‎، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة: ”لا حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة حتى الآن“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
تفشي كورونا
فيروس كورونا
كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث