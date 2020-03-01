وزارة الصحة السعودية: جهزنا 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا

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أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، أنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا في حال حدوثها‎، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة. وقال المتحدث باسم الوزارة: ”لا حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة حتى الآن“.