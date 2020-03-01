وزارة الصحة السعودية: جهزنا 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، أنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا في حال حدوثها، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة.
وقال المتحدث باسم الوزارة: ”لا حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة حتى الآن“.
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أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، أنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا في حال حدوثها، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة. وقال المتحدث باسم الوزارة: ”لا حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة حتى الآن“.
المصدر: رويترز
أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، أنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا في حال حدوثها، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة.
وقال المتحدث باسم الوزارة: ”لا حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة حتى الآن“.