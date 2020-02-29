النائب العام في السعودية يأمر بالقبض على متحرشين ضد فتيات قرب مجمع تجاري

وجه النائب العام في السعودية، يوم السبت، بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو مصور أثناء تحرشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية .

عاجل : النائب العام يوجه بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو مصور أثناء تحرشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية . pic.twitter.com/XTRBpyr7Gx — معالي / موجز الأخبار ???????? (@KSA24) February 29, 2020

وبحسب صحيفة سبق السعودية، أكّد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام عددٍ من الشباب بالتحرُّش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.

وتابع أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدر النائب العام أمره بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحرّي والتحقّق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر به؛ والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجبات النظامية بحقهم.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرُّش تحت طائلة المساءلة الجزائية، والعقوبة أيضاً تشمل كل مَن حرّض أو اتفق أو ساعد على اقترافها.

وأوضح أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبّق الأنظمة بكل حزمٍ على المتجاوز في هذا الشأن.

وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى على الأقل، قد أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري في مدينة جدة.

لكن اتهامات التحرش التي بدا أن مصورة المقطع تريد أن تثبتها ضد الشبان، انتقلت إليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقول كثير منهم إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو.