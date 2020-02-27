 الأمير طلال بن سعود يوارى الثرى في الرياض (فيديو) 

ووري جثمان الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، الثرى في العاصمة الرياض، بحضور جمع كبير من المسؤولين يتقدمهم ولي عهد المملكة.

ونعى الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وهو الابن الحادي والعشرين لثاني ملوك السعودية، وتوفي عن عمر 68 عامًا.

وتداول نشطاء سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لدفن جثمان الأمير الراحل، بحضور عدد من أمراء الأسرة المالكة، من ضمنهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، اليوم، أقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة الرياض، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.