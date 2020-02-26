السعودية: لا صحة لإغلاق جسر الملك فهد مع البحرين بسبب كورونا

نفت السلطات السعودية اليوم الأربعاء صحة الأنباء المتداولة حول إغلاق جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بمملكة البحرين، بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن مدير إدارة الاتصال المؤسسي في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبدالعزيز العليوي، قوله إن ”حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد“.

وأكد العليوي عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ الجسر.

وكانت البحرين قد أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 26 حالة، مع تأكيد إصابة ثلاثة آخرين.