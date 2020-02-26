الرئيس الجزائري يصل السعودية في أول زيارة له لدولة عربية

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة له لدولة عربية.

وحطت طائرة الرئيس تبون، في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وكان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، وفق وسائل إعلام محلية.

والثلاثاء، أفاد بيان للرئاسة الجزائرية، بأن رئيس البلاد يعتزم زيارة السعودية، الأربعاء، تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكر البيان، أن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها قائدا البلدين، محادثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم الدولتين.

ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية الزيارة، بأنها ”فرصة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي وفتح آفاق واعدة للشراكة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين“.