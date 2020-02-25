الملك سلمان يعفي وزراء بارزين بموجب أوامر ملكية جديدة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، اليوم الثلاثاء، أمراً ملكياً، بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

وأعفى الملك سلمان كذلك تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

وفي أمر ملكي آخر، قرر الملك سلمان إعفاء إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.

وبموجب الأوامر الملكية الجديدة، تم تعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

ونصت القرارات الجديدة على تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة، وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـ مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وقرر العاهل السعودي تعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، إلى جانب تعيين سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.