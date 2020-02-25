السعودية.. الإعدام لمتهم بالتخابر مع إيران والسجن لآخرين

أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أحكاما ابتدائية على متهمين بالتخابر مع إيران، شملت الإعدام لأحدهم، بينما حكم على البقية بالسجن لفترات متفاوتة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أصدرت الأحكام بحق عناصر الخلية المكونة من 8 أشخاص، في جلسة علنية حضرها المدعي العام، والمتهمون ومحاموهم وأقاربهم، وحقوقيون.

وقالت المصادر: ”إن الأحكام تضمنت حكما بالقتل تعزيرا ضد أحد المتهمين، وذلك لإدانته بالتخابر لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، حيث زوده بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله، تمس الأمن الوطني للسعودية، ومعلومات عن سفارتين أجنبيتين في الرياض“.

وتم الحكم على باقي أفراد الخلية بالسجن لفترات متفاوتة، بتهم ”الارتباط مع أشخاص يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم معلومات لهم تمس الشأن الداخلي للسعودية ولاقتصادها، مقابل مكافآت مالية“.