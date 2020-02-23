التحالف العربي يحبط عملية للحوثيين بزورق مفخخ في البحر الأحمر

أحبطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأحد عملية تفجير كانت الميليشيات الحوثية بصدد تنفيذها، عبر زورق مسير.

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن ”قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد“.

وقال المالكي إن ”الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية لكونه يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية“، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأضاف العقيد المالكي أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير ثلاثة ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن إلى 150 لغما بحريا قامت الميليشيا بزراعتها ونشرها.

وبيّن العقيد المالكي أن ”الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة“.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.