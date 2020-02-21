الشرطة السعودية تكشف تفاصيل إطلاق النار في المدينة المنورة

كشفت الشرطة السعودية مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل إطلاق نار في المدينة المنورة، التي إصيب فيها عناصر من قوات الأمن.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إن عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الجمعة ”باشرت دوريات الأمن بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع أنوفا“.

وأضاف المتحدث في بيان نشرنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”إن إطلاق النار نتجت عنه إصابة السيارة بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع“.

وتابع البيان: ”بمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن، تحصن داخل منزله في حي طيبة، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن ما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه“.

وأشار البيان إلى أن منفذ العملية ”مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد نتجت عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه“.