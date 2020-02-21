 مطلق النار في المدينة المنورة قناص سابق في الأمن السعودي – إرم نيوز‬‎

مطلق النار في المدينة المنورة قناص سابق في الأمن السعودي

مطلق النار في المدينة المنورة قناص سابق في الأمن السعودي

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير إخبارية، أن منفذ عملية إطلاق النار التي استهدفت أفرادا من الشرطة السعودية، اليوم الجمعة، في المدينة المنورة، قناص مفصول من الأمن السعودي.

ونقلت قناة العربية السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن القناص، أطلق النار على عناصر من الأمن فأصاب ضابطين، وإصابة أحدهما بليغة.

وأفادت أن المهاجم مفصول من الأمن العام السعودي، بسبب ”التغيب المتكرر عن العمل، وأنه يعاني من بعض المشاكل النفسية“.

وقالت إن العملية بدأت إثر خلاف بين مطلق النار وأحد السكان، تقدم بشكوى منه، وبعد وصول الأمن حدثت المواجهة.

وأشارت  إلى أن العملية انتهت، بعد سيطرة قوات الأمن على المسلح، الذي نفذ الهجوم في حي الدويمة، قي المدينة المنورة.

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