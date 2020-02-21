 السعودية.. إطلاق نار على رجال أمن في المدينة المنورة – إرم نيوز‬‎

السعودية.. إطلاق نار على رجال أمن في المدينة المنورة

السعودية.. إطلاق نار على رجال أمن في المدينة المنورة

المصدر: فريق التحرير

قالت تقارير محلية سعودية، اليوم الجمعة، إن مجهولا أطلق النار على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية طوّقت موقع الحادث.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”سبق“ المحلية“ من مصادرها، فإن الحادثة وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية صورًا قيل إنها للمجهول الذي لم تحدد جنسيته بعد أو ظروف وملابسات الواقعة.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية في السعودية أي بيان يوضح تفاصيل الحادث.

في الأثناء قال حساب تحت اسم ”أبو ماريا“ على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن عمه مدير الدوريات الأمنية في المدينة المنورة أصيب في الحادث، قائلا: ”يا اخوان عمي عبدالله في العناية المركزة ارجوكم بدون نشر أي إشاعات الواحد اللي فيه مكفيه يا إخوان ارحموا قلوبنا من هذي الإشاعات“.

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