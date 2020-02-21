السعودية.. إطلاق نار على رجال أمن في المدينة المنورة

قالت تقارير محلية سعودية، اليوم الجمعة، إن مجهولا أطلق النار على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية طوّقت موقع الحادث.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”سبق“ المحلية“ من مصادرها، فإن الحادثة وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة.

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تمكن رجال الأمن الأشاوس اليوم الجمعة من إلقاء القبض على شخص قام بإطلاق النار تجاه رجلي أمن قبل صلاة الجمعة بحي الدويمة في #المدينة_المنورة ونتج عن هذه العملية المجرمة والآثمة إصابة رجلي الأمن، أحدهما في حالة حرجة.

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"دعواتكم لرجلي الأمن بالشفاء العاجل"

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– pic.twitter.com/Q8UKz8676x — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) February 21, 2020

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية صورًا قيل إنها للمجهول الذي لم تحدد جنسيته بعد أو ظروف وملابسات الواقعة.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية في السعودية أي بيان يوضح تفاصيل الحادث.

في الأثناء قال حساب تحت اسم ”أبو ماريا“ على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن عمه مدير الدوريات الأمنية في المدينة المنورة أصيب في الحادث، قائلا: ”يا اخوان عمي عبدالله في العناية المركزة ارجوكم بدون نشر أي إشاعات الواحد اللي فيه مكفيه يا إخوان ارحموا قلوبنا من هذي الإشاعات“.