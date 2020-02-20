بومبيو يتفقد القوات الأمريكية خلال زيارة للسعودية محورها إيران‎

المصدر: أ ف ب

تفقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، قوات بلاده في السعودية بعد محادثات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك غداة وصوله إلى الرياض في زيارة محورها سبل مواجهة إيران.

وبدأت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكريّ في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب الرياض العام الماضي في أعقاب سلسلة من الهجمات في الخليج اتهمت واشنطن والرياض إيران بالوقوف وراءها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن ”زيارة بومبيو إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية ومنظومة باتريوت المحاذية تبرز العلاقة الأمنية الأمريكية السعودية الطويلة الأمد وتؤكد مجددا تصميم أمريكا على الوقوف مع السعودية في مواجهة السلوك الإيراني الخبيث“.

وتابعت الوزارة: ”ردا على الهجمات وبناء على طلب السعودية نشرت الولايات المتحدة منظومة دفاعية صاروخية ومقاتلات في مهمة دفاعية لردع وحماية (السعودية) من أي هجمات مستقبلية“.

وتأتي زيارة بومبيو التي تستغرق ثلاثة أيام للحليف الوثيق في أعقاب غارة جوية لطيارة أمريكية مسيّرة أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس وأكثر جنرالات إيران نفوذا في الشرق الأوسط، بعيد وصوله إلى بغداد في 3 كانون الثاني/يناير الفائت.

وتصاعد التوتر الإقليمي عقب مقتل سليماني وردَت إيران بضربات صاروخية استهدفت القوات الأمريكية في العراق.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرياض إيران بالمسؤولية عن هجوم استهدف في أيلول/سبتمبر منشآت نفط سعودية، وهجمات أخرى استهدفت ناقلات نفط في الخليج الصيف الفائت. وتنفي إيران التورط في هذه الهجمات وبدت الرياض حريصة مذاك على الدخول في دبلوماسية حذرة لتفادي تصعيد التوتر والمواجهة.