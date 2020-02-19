 إقالة عميد كلية شريعة في جامعة سعودية بعد استضافة داعية مثير للجدل – إرم نيوز‬‎

إقالة عميد كلية شريعة في جامعة سعودية بعد استضافة داعية مثير للجدل

إقالة عميد كلية شريعة في جامعة سعودية بعد استضافة داعية مثير للجدل

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعفى وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، الدكتور جميل الخلف، من منصبه بعد دعوة وجهها لداعية سعودي مثير للجدل لحضور حفل نظمته الكلية.

وقالت جامعة الإمام إن قرار الوزير تضمن تعيين الدكتور صالح الوشيل عميدا لكلية الشريعة خلفا للعميد المقال الذي تعرض لانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور الداعية السعودي، الدكتور سعود الفنيسان، بين حضور الحفل الذي نظمته الكلية وحضره الكثير من الدعاة، وبينهم مفتي البلاد عينه، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

ونظمت الكلية يوم الأحد الماضي، حفلا بمناسبة حصولها على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم الحكومية، حيث تم توجيه دعوات لكثير من الدعاة الأكاديميين، وبينهم الدكتور سعود الفنيسان، الذي يقول منتقدوه إنه يتبنى آراء وأفكار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في السعودية.

وحضر الفنيسان الحفل بجانب العديد من الدعاة، وبينهم الدكتور صالح الوشيل الذي أصبح عميدا لكلية الشريعة خلفا للعميد الخلف، وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ صالح الفوزان.

 

ولم يصدر تأكيد رسمي من وزارة التعليم أو من جامعة الإمام، بأن قرار إعفاء الخلف يرتبط بدعوته للفنيسان، لكن وسائل إعلام محلية، ومدونين سعوديين معروفين في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن قرار وزير التعليم يرتبط بضيوف حفل يوم الأحد الماضي.

وبينما تركزت الانتقادات على شخصية الداعية الفنيسان، بسبب آرائه المثيرة للجدل على حد وصف البعض، ذهب البعض الآخر للقول بأن قرار الوزير يرتبط بدعوة عميد الكلية أكثر من ضيف للمناسبة، كما رجح الإعلامي السعودي عبدالله البرقاوي.

 

 

ولم يعلق الداعية الفنيسان، وهو أستاذ في جامعه الأمام وعميد كليه الشريعة نفسها سابقا، على الانتقادات والجدل الذي أثير حول حضوره حفل الكلية.

وصنفت السعودية ”الإخوان المسلمين“ بأنها جماعة ”إرهابية“ منذ العام 2014.

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