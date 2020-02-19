إقالة عميد كلية شريعة في جامعة سعودية بعد استضافة داعية مثير للجدل

أعفى وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، الدكتور جميل الخلف، من منصبه بعد دعوة وجهها لداعية سعودي مثير للجدل لحضور حفل نظمته الكلية.

وقالت جامعة الإمام إن قرار الوزير تضمن تعيين الدكتور صالح الوشيل عميدا لكلية الشريعة خلفا للعميد المقال الذي تعرض لانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور الداعية السعودي، الدكتور سعود الفنيسان، بين حضور الحفل الذي نظمته الكلية وحضره الكثير من الدعاة، وبينهم مفتي البلاد عينه، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

صدر قرار معالي وزير التعليم

د.حمد بن محمد آل الشيخ بإعفاء د. جميل الخلف وتعيين د.صالح الوشيل عميداً لكلية الشريعة في #جامعة_الإمام مقدماً معالي مدير الجامعة أ.د.أحمد العامري شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم، ومتمنياً للدكتور الوشيل التوفيق والسداد. pic.twitter.com/69CIfsdd6A — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (@IMSIU_edu_sa) February 19, 2020

ونظمت الكلية يوم الأحد الماضي، حفلا بمناسبة حصولها على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم الحكومية، حيث تم توجيه دعوات لكثير من الدعاة الأكاديميين، وبينهم الدكتور سعود الفنيسان، الذي يقول منتقدوه إنه يتبنى آراء وأفكار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في السعودية.

بحضور وتشريف سماحة المفتي العام للمملكة

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

ومعالي الشيخ د.صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

تحتفل بحصول كلية الشريعة على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم. pic.twitter.com/5gMJjPpkEZ — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) February 16, 2020

وحضر الفنيسان الحفل بجانب العديد من الدعاة، وبينهم الدكتور صالح الوشيل الذي أصبح عميدا لكلية الشريعة خلفا للعميد الخلف، وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ صالح الفوزان.

من فقرات الوفاء في #حفل_اعتماد_كلية_الشريعة تكريم من تشرف بعمادة الكلية وهم المشايخ

د عبدالعزيز السعيد

د عبدالعزيز الرومي

د سعود الفنيسان

د عبدالرحمن السدحان

د ابراهيم الإبراهيم

عبدالعزيز الغامدي

د عبدالله العيسى

د صالح الوشيل

د فهد الداود

د يحي العمري

وفقهم ﷲ وأجزل مثوبتهم — د. خالد بن سعد الخشلان (@k_alkhashlan) February 16, 2020

ولم يصدر تأكيد رسمي من وزارة التعليم أو من جامعة الإمام، بأن قرار إعفاء الخلف يرتبط بدعوته للفنيسان، لكن وسائل إعلام محلية، ومدونين سعوديين معروفين في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن قرار وزير التعليم يرتبط بضيوف حفل يوم الأحد الماضي.

وبينما تركزت الانتقادات على شخصية الداعية الفنيسان، بسبب آرائه المثيرة للجدل على حد وصف البعض، ذهب البعض الآخر للقول بأن قرار الوزير يرتبط بدعوة عميد الكلية أكثر من ضيف للمناسبة، كما رجح الإعلامي السعودي عبدالله البرقاوي.

تكريم جامعة الإمام بن سعود الإسلامية بدعوة رسمية من عميد كلية الشريعة جميل الخلف لسعود الفنيسان الاخونجي المعروف بتاريخه الأسود

في سنة 2020 وفي الوقت الذي يعلن فيه ولي العهد بتدمير الفكر المتطرف الاخونجي الصحوي الإرهابي.

هو تحد واضح وصريح..

وهذا التكريم هو تكريم باختصار (لماضيه) — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) February 17, 2020

تكريم الاخونجي سعود الفنيسان..

من قبل جامعة الإمام في هذا الوقت

يدق ناقوس الخطر..

ويظهر لنا مدى تغلغل الفكر الاخونجي في جامعة الإمام وأن ماحصل في غاية الخطورة.. وماحصل ليس محض صدفة..

بل أعد على نسق عالي… معناه

أننا موجودن… ومازلنا نعمل… — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) February 17, 2020

بعد استضافة الكلية لشخصيات عليها مخالفات فكرية يوم الاحد الماضي..

وزير التعليم يقرر اعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض.. — عبدالله البرقاوي (@albargawy) February 19, 2020

ولم يعلق الداعية الفنيسان، وهو أستاذ في جامعه الأمام وعميد كليه الشريعة نفسها سابقا، على الانتقادات والجدل الذي أثير حول حضوره حفل الكلية.

وصنفت السعودية ”الإخوان المسلمين“ بأنها جماعة ”إرهابية“ منذ العام 2014.